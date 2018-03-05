У Президента обсуждают фиксацию в Конституции стратегии вступления в ЕС и НАТО

"Идеи европейской и евроатлантической интеграции являются консолидирующими, имеют широкую поддержку в украинском обществе. Об этом говорят социологические исследования. Сейчас мы обсуждаем в моей команде предложение "заякорить" в Конституции стратегию вступления Украины в ЕС и НАТО", - говорится в сообщении.

Ранее, председатель Конституционного суда Украины Станислав Шевчук заявил, что очень важно зафиксировать в Конституции стремление Украины к членству в Евросоюзе и НАТО.