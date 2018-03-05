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У Президента обговорюють фіксацію в Конституції стратегії вступу до ЄС та НАТО

У Президента обговорюють фіксацію в Конституції стратегії вступу до ЄС та НАТО

Київ • УНН

 • 10954 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Команда Президента України обговорює пропозицію зафіксувати в Конституції стратегію вступу держави до ЄС та НАТО. Про це в мережі Facebook повідомив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.

“Ідеї європейської та євроатлантичної інтеграції є консолідуючими, мають широку підтримку в українському суспільстві. Про це говорять соціологічні дослідження. Зараз ми обговорюємо в моїй команді пропозицію „заякорити“ в Конституції стратегію вступу України до ЄС та НАТО”, — йдеться в повідомлені.

Раніше, голова Конституційного суду України Станіслав Шевчук заявив, що дуже важливо зафіксувати в Конституції прагнення України до членства в Євросоюзі і НАТО.

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