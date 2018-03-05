У Президента обговорюють фіксацію в Конституції стратегії вступу до ЄС та НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Команда Президента України обговорює пропозицію зафіксувати в Конституції стратегію вступу держави до ЄС та НАТО. Про це в мережі Facebook повідомив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
“Ідеї європейської та євроатлантичної інтеграції є консолідуючими, мають широку підтримку в українському суспільстві. Про це говорять соціологічні дослідження. Зараз ми обговорюємо в моїй команді пропозицію „заякорити“ в Конституції стратегію вступу України до ЄС та НАТО”, — йдеться в повідомлені.
Раніше, голова Конституційного суду України Станіслав Шевчук заявив, що дуже важливо зафіксувати в Конституції прагнення України до членства в Євросоюзі і НАТО.