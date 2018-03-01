В презентации Путина использовали фильм 2007 года, в котором ракеты бомбят Флориду
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. На презентации во время послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию для изображения новых ядерных ракет была использована графика из фильма 2007 года. На ней ракеты бомбят Флориду, передает УНН со ссылкой на телеканал "Дождь".
В презентации межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" были использованы кадры из документальной передачи "Первого канала" "Ударная сила". 124-й выпуск передачи, вышел в 2007 году, был посвящен ракете Р-36М2 "Воевода". По словам Путина, "Сармат" пришла на смену именно "Воеводе".
Кроме того, на графике, показанном в презентации во время послания Федеральному собранию, боеголовки падают на территорию, очень похожую по форме на американский штат Флорида.
В передаче 2007 года ведущий, рассказывая о возможностях ракеты, говорит, что она может доставить на Североамериканский континент 10 ядерных и десятки фальшивых боеголовок с любой точки России.
"Ракета защищена от всех видов противоракетной обороны. Только одна ракета могла бы полностью уничтожить три таких американских штатах, как Мэриленд, Вермонт и Род-Айленд. Чтобы ядерные боеголовки успешно преодолевали протирактну оборону, в полете их сопровождают "ложные" блоки. В стратосфере это легкие головные части, а при снижении на атмосферной участке - тяжелые", - рассказывает ведущий.
В этот момент на экране показывают симуляцию удар по Флориде. Эти же кадры были использованы в презентации новых ракет.
Как сообщал УНН, 1 марта в рамках послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию были впервые продемонстрированы испытания новейшего ракетного комплекса "Сармат".