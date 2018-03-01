У презентації Путіна використали фільм 2007 року, в якому ракети бомблять Флориду

КИЇВ. 1 березня. УНН. На презентації під час послання президента РФ Володимира Путіна до Федеральних зборів, для зображення нових ядерних ракет була використана графіка з фільму 2007 року. На ній ракети бомблять Флориду, передає УНН з посиланням на телеканал “Дождь”.