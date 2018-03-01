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У презентації Путіна використали фільм 2007 року, в якому ракети бомблять Флориду

У презентації Путіна використали фільм 2007 року, в якому ракети бомблять Флориду

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. На презентації під час послання президента РФ Володимира Путіна до Федеральних зборів, для зображення нових ядерних ракет була використана графіка з фільму 2007 року. На ній ракети бомблять Флориду, передає УНН з посиланням на телеканал “Дождь”.

У презентації міжконтинентальної балістичної ракети “Сармат” були використані кадри з документальної передачі “Першого каналу” “Ударна сила”. 124-й випуск передачі, що вийшов 2007 року, був присвячений ракеті Р-36М2 “Воєвода”. За словами Путіна, “Сармат” прийшла на зміну саме “Воєводі”.

Крім того, на графіку, показаному в презентації під час послання Федеральним зборам, боєголовки падають на територію, дуже схожою за формою на американський штат Флорида.

У передачі 2007 року ведучий, розповідаючи про можливості ракети, говорить, що вона може доставити на Північноамериканський континент 10 ядерних і десятки фальшивих боєголовок з будь-якої точки Росії.

“Ракета захищена від всіх видів протиракетної оборони. Тільки одна ракета могла б повністю знищити три таких американських штати, як Меріленд, Вермонт і Род-айленд. Щоб ядерні боєголовки успішно долали протирактну оборону, в польоті їх супроводжують „псевдо“ блоки. У стратосфері це легкі головні частини, а при зниженні на атмосферній ділянці — важкі”, — розповідає ведучий.

У цей момент на екрані показують симуляцію удару по Флориді. Ці ж кадри були використані в презентації нових ракет.

Як повідомляв УНН, 1 березня в рамках послання президента РФ Володимира Путіна до Федеральних зборів були вперше продемонстровані випробування новітнього ракетного комплексу “Сармат”.

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