В представительстве ЕС опровергли данные о 600 млн евро помощи Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В представительстве ЕС в Киеве назвали неправильными данные о получении Украиной третьего и последнего транша макрофинансовой помощи Европейского Союза. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление представительства.
"Представительство ЕС хотело бы опровергнуть, как неправильную, информацию, распространенную сегодня некоторыми СМИ, согласно которой Украина должна получить третий транш макрофинансовой помощи от Европейского Союза", - говорится в заявлении.
В представительстве по этому поводу напомнили высказанную ранее позицию Европейской комиссии.
"По состоянию на сегодня Украина не выполнила четыре требования, предусмотренные для предоставления третьего и последнего транша макрофинансовой помощи. При таких обстоятельствах Европейская комиссия не может выделить последний транш действующей программы макрофинансовой помощи. Мы призываем Украину сохранять нынешнюю динамику осуществления реформ в сферах, где наблюдается хороший прогресс, а также завершить внедрение невыполненных мероприятий в рамках действующей программы при поддержке всех заинтересованных сторон", - привели в представительстве слова из заявления ЕК.
Ранее сегодня СМИ сообщили, что решение о предоставлении Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС якобы будет принято до конца года.
Напомним, ЕС не выделит Украине 600 млн евро текущей макрофинансовой помощи.