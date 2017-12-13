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У представництві ЄС спростували дані щодо 600 млн євро допомоги Україні

У представництві ЄС спростували дані щодо 600 млн євро допомоги Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. У представництві ЄС у Києві назвали неправильними дані про отримання Україною третього й останнього траншу макрофінансової допомоги Європейського Союзу. Про це УНН повідомляє з посиланням на заяву представництва.

"Представництво ЄС хотіло би спростувати, як неправильну, інформацію, поширену сьогодні деякими ЗМІ, відповідно до якої Україна має отримати третій транш макрофінансової допомоги від Європейського Союзу", - йдеться у заяві.

У представництві з цього приводу нагадали висловлену раніше позицію Європейської комісії.

"Станом на сьогодні Україна не виконала чотири вимоги, передбачені для надання третього й останнього траншу макрофінансової допомоги. За таких обставин Європейська Комісія не може виділити останній транш чинної програми макрофінансової допомоги. Ми закликаємо Україну зберігати нинішню динаміку здійснення реформ у сферах, де спостерігається хороший прогрес, а також завершити впровадження невиконаних заходів у рамках чинної програми за підтримки всіх зацікавлених сторін", - навели у представництві слова із заяви ЄК.

Раніше сьогодні ЗМІ повідомили, що рішення про надання Україні 600 млн євро макрофінансової допомоги від ЄС нібито буде прийнято до кінця року.

Нагадаємо, ЄС не виділить Україні 600 млн євро поточної макрофінансової допомоги.

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