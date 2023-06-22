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В Праге 14 человек получили штрафы за попытку сорвать флаг Украины с Национального музея

Киев • УНН

 • 1757420 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Администрация района Прага 1 чешской столицы выписала штрафы четырнадцати людям за нарушения во время демонстрации в марте возле Национального музея. Они пытались сорвать флаг Украины, пишет Seznam Zprávy, передает УНН.

В Праге 14 человек получили штрафы за попытку сорвать флаг Украины с Национального музея

Цитата 

"Четырнадцать производств были окончательно прекращены. Во всех случаях было наложено административное взыскание – штраф", – сообщил представитель Праги 1 Петр Бидло. По данным Seznam Zprávy, размер всех штрафов составляет одну тысячу крон (чуть более 42 евро).

Детали 

Двадцать одного участника мартовских беспорядков задержало спецподразделение полиции, а затем их дела передали муниципальному управлению Праги 1 по подозрению в совершении мелких правонарушений. Две трети были оштрафованы.

Однако еще шесть дел находятся на рассмотрении администрации Праги 1, их фигурантов обвиняют в совершении проступка.

Напомним 

11 марта в столице Чехии Праге, под лестницей Народного музея на главной площади Václavské náměstí, прошёл митинг в поддержку Украины.

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