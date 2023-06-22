У Празі 14 людей отримали штрафи за спробу зірвати прапор України з Національного музею
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Адміністрація району Прага 1 чеської столиці виписала штрафи чотирнадцятьом людям за порушення під час демонстрації в березні біля Національного музею. Вони намагались зірвати прапор України, пише Seznam Zprávy, передає УНН.
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"Чотирнадцять проваджень були остаточно припинені. У всіх випадках було накладено адміністративне стягнення – штраф", – повідомив речник Праги 1 Петр Бідло. За даними Seznam Zprávy, розмір усіх штрафів становить одну тисячу крон (трохи більш як 42 євро).
Деталі
Двадцять одного учасника березневих заворушень затримав спецпідрозділ поліції, а потім їхні справи передали муніципальному управлінню Праги 1 за підозрою у скоєнні дрібних правопорушень. Дві третини були оштрафовані.
Проте ще шість справ перебувають на розгляді адміністрації Праги 1, їхніх фігурантів звинувачують у скоєнні проступку.
Нагадаємо
11 березня у столиці Чехії Празі, під сходами Народного музею на головній площі Václavské náměstí, пройшов мітинг в підтримку України.