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В правящей коалиции Германии назвали Шредера "рупором путина"

В правящей коалиции Германии назвали Шредера "рупором путина"

Киев • УНН

 • 186679 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Канцлер Германии Герхард Шрёдер действует как "рупор путина" в Германии. Об этом в интервью изданию BILD заявил генеральный секретарь "Свободной демократической партии Германии", входящий в правящую коалицию, Бижан Джир-Сарай, пишет УНН.

Цитата

"Шрёдер действует как рупор путина в Германии и намеренно позволяет кремлю использовать его кандидатуру, чтобы ослабить позиции федерального правительства", – заявил Джир-Сарай.

Детали

Джир-Сарай заявил, что Шрёдер – "неотъемлемая часть путинской системы". По мнению политика, экс-канцлер "полностью потерял связь с реальностью и ведёт безупречную кремлёвскую пропаганду в Германии".

россия намеренно использует свои энергоресурсы как оружие против Европы и против Германии, но "Шрёдер оправдывает эту опасную стратегию", заявил генсек СвДП, комментируя заявления экс-канцлера о том, что ответственность за задержку турбины для "Северного потока‑1" лежит не на россии, а на Германии.

Дополнение

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник также прокомментировал в интервью ZDF заявления Шрёдера о возможном переговорном процессе между Украиной и рф.

"Мы, к сожалению, не видим никаких признаков того, что путин действительно готов к переговорам. Первым признаком было бы, если бы путин прекратил обстреливать мирных украинцев и бомбить украинские города. Это стало бы лучшей новостью, чем та, о которой мы услышали от господина Шрёдера", - сказал Мельник в интервью немецкому телеканалу ZDF.

Контекст

Критикованный из-за близости к кремлю бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, который сейчас является главой совета директоров российского газопровода "Северный поток-2", после встречи с российским президентом владимиром путиным заявил в интервью Stern, что "Северный поток-2" нужно запустить.

Шредер сделал и ряд других заявлений. В частности, по членству в НАТО Шредер сказал, что это было "мудрое решение" тогдашнего канцлера Ангелы Меркель и ее министра иностранных дел Франка-Вальтера Штайнмайера в 2008 году не допустить вступления Украины. И что кремль "хочет решения путём переговоров".

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