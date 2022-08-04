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У правлячій коаліції Німеччини назвали Шредера "рупором путіна"

У правлячій коаліції Німеччини назвали Шредера "рупором путіна"

Київ • УНН

 • 186683 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Канцлер Німеччини Герхард Шредер діє як "рупор путіна" у Німеччині. Про це в інтерв'ю виданню BILD заявив Генеральний секретар "Вільної демократичної партії Німеччини", що входить до правлячої коаліції, Біжан Джір-Сарай, пише УНН.

Цитата

"Шредер діє як рупор путіна в Німеччині і навмисно дозволяє кремлю використовувати його кандидатуру, щоб послабити позиції федерального уряду", - заявив Джір-Сарай.

Деталі

Джір-Сарай заявив, що Шредер - "невід'ємна частина путінської системи". На думку політика, ексканцлер "цілком втратив зв'язок з реальністю і веде бездоганну кремлівську пропаганду в Німеччині".

росія навмисно використовує свої енергоресурси як зброю проти Європи та проти Німеччини, але "Шредер виправдовує цю небезпечну стратегію", заявив генсек ВДП, коментуючи заяви ексканцлера про те, що відповідальність за затримку турбіни для "Північного потоку-1" лежить не на росії, а на Німеччині.

Доповнення

Посол України у ФРН Андрій Мельник також прокоментував в інтерв'ю ZDF заяви Шредера щодо можливого переговорного процесу між Україною та рф.

"Ми, на жаль, не бачимо жодних ознак того, що путін дійсно готовий до переговорів. Першою ознакою було б, якби путін припинив обстрілювати мирних українців та бомбити українські міста. Це стало б кращою новиною, ніж та, про яку ми почули від пана Шредера", - сказав Мельник в інтерв’ю німецькому телеканалу ZDF.

Контекст

Критикований через близькість до кремля колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, який зараз є головою ради директорів російського газопроводу "Північний потік-2", після зустрічі з російським президентом владіміром путіним заявив в інтерв'ю Stern, що "Північний потік-2" треба запустити.

Шредер зробив і низку інших заяв. Зокрема, стосовно членства в НАТО Шредер сказав, що це було "мудре рішення" тодішнього канцлера Ангели Меркель та її міністра закордонних справ Франка-Вальтера Штайнмаєра в 2008 році не допустити вступу України. І що кремль "хоче вирішення шляхом переговорів".

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