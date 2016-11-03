В пожаре в Запорожье погиб 75-летний хозяин квартиры
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 3 ноября. УНН. Этой ночью в одной из квартир по улице Зестафонская в Запорожье произошел пожар, в результате которого погиб владелец квартиры. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации ГУ ГосЧС Украины в Запорожской области.
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в комнате квартиры и на балконе горят домашние вещи и мебель на площади 20 кв. м. Из-за сильной задымленности пожарные работали в аппаратах на сжатом воздухе. Во время тушения пожара бойцы ГосЧС нашли тело мужчины без признаков жизни. Им оказался 75-летний хозяин квартиры.
После полуночи запорожские спасатели полностью ликвидировали пожар и выполнили пролив конструкций.