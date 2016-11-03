У пожежі в Запоріжжі загинув 75-річний господар квартири
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 3 листопада. УНН. Цієї ночі в одній з квартир по вулиці Зестафонська у Запоріжжі сталася пожежа, внаслідок якої загинув власник квартири. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації ГУ ДСНС України у Запорізькій області.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що у кімнаті квартири та на балконі горять домашні речі і меблі на площі 20 кв. м. Через сильну задимленість вогнеборці працювали в апаратах на стисненому повітрі. Під час гасіння пожежі бійці ДСНС знайшли тіло чоловіка без ознак життя. Ним виявився 75-річний господар квартири.
Після опівночі запорізькі рятувальники повністю ліквідували пожежу та виконали пролив конструкцій.