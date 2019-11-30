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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 39739 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 107884 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 98920 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 107151 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118147 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147513 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148089 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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В пожаре в Донецкой области погибла 95-летняя женщина

В пожаре в Донецкой области погибла 95-летняя женщина

Киев  •  УНН

 • 12879 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Сегодня в Донецкой области около 8.00 в Дружковское отделение полиции поступило сообщение о пожаре по ул. Чкалова, в котором погиб человек. Сотрудники следственно-оперативной группы установили, что погибшей является 95-летняя хозяйка дома, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.

"Возгорание могло произойти из-за неисправности электроприбора, который находился у постели потерпевшей. Окончательная причина пожара будет установлена после проведения соответствующих экспертиз", - говорится в сообщении.

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По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 270 "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, пожары с начала года унесли жизни более 1,4 тыс. украинцев.

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