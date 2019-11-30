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У пожежі на Донеччині загинула 95-річна жінка

У пожежі на Донеччині загинула 95-річна жінка

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Сьогодні на Донеччині близько 8.00 до Дружківського відділення поліції надійшло повідомлення про пожежу по вул. Чкалова, в якій загинула людина. Співробітники слідчо-оперативної групи встановили, що загиблою є 95-річна господарка будинку, передає УНН із посиланням на пресслужбу поліції Донецької області.

“Займання могло статись через несправність електроприладу, який знаходився біля ліжка потерпілої. Остаточна причина пожежі буде встановлена після проведення відповідних експертиз”, — йдеться у повідомленні.

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За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 “Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки” Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, пожежі з початку року забрали життя понад 1,4 тис. українців.

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