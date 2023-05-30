В Воздушных Силах опровергли заявления минобороны рф об "уничтожении" ЗРК Patriot
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Представитель Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат опроверг заявление минобороны рф о якобы уничтожении зенитно-ракетного комплекса Patriot, добавив, что он цел и невредим. Об этом он заявил в комментарии “Суспільне”, передает УНН.
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"Вчера отработал комплекс Patriot, уничтожены все цели типа "Искандер", которые летели по баллистике. Вчера была внезапная неожиданная атака, враг пытался застать нас неожиданно после ночной атаки на Киевщине и шахедами и крылатыми ракетами типа х101- х555. Но наши силы ПВО перезаряжаются, сразу в готовности, потому что враг коварный и может нанести удар в любой момент", — сказал Игнат.
На уточняющий вопрос цел ли Patriot представитель ВС ответил: "Конечно что целый. Уничтожили же все ракеты".
Дополнение
Российские СМИ сообщили, что министр обороны рф сергей шойгу заявил, что российские военные "в последние дни поразили в Киеве американский зенитный ракетный комплекс Patriot”.