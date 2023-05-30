У Повітряних Силах спростували заяви міноборони рф щодо “знищення” ЗРК Patriot
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат спростував заяву міноборони рф про нібито знищення зенітно-ракетного комплексу Patriot, додавши, що він цілий і неушкоджений. Про це він заявив у коментарі “Суспільному”, передає УНН.
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"Вчора відпрацював комплекс Patriot, знищено всі цілі типу "Іскандер", які летіли по балістиці. Вчора була раптова несподівана атака, ворог намагався застати нас несподівано після нічної атаки на Київщині і шахедами і крилатими ракетами типу х101- х555. Але наші сили ППО перезаряджаються, відразу в готовності, бо ворог підступний і може завдати удару в будь-який момент", — сказав Ігнат.
На уточнювальне питання чи Patriot цілий речник ПС відповів: "Звичайно що цілий. Знищили ж всі ракети".
Доповнення
Російські ЗМІ повідомили, що міністр оборони рф сергій шойгу заявив, що російські військові "в останні дні уразили у Києві американський зенітний ракетний комплекс Patriot”.