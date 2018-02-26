В посольстве подтвердили смерть украинца на предприятии в Эстонии

"Подтверждается информация. Действительно погиб (гражданин Украины - ред.) на заводе, упала металлическая конструкция на нашего гражданина", - сказали в посольстве.

По данным посольства, в настоящее время установлена ​​связь с родственниками погибшего, с работодателем в Эстонии, с полицией, с МИД Эстонской Республики.

"Его (тело - ред.) забрали на судебную экспертизу, поскольку погиб на производстве. Будет проведено, как и в любом случае, вскрытие. Это стандартная ситуация, что в Украине, что в Эстонии. После этого будут результаты вскрытия и будет понятно, когда наступила смерть", - отметили в посольстве.

"Потом будет решаться вопрос о возвращении тела в Украину, но это все будет осуществлено по согласованию исключительно с семьей погибшего. Даже результаты вскрытия имеют право только они прочитать", - добавили в дипучреждении Украины в Эстонии.

Как сообщал УНН со ссылкой на эстонские СМИ, на металлургическом предприятии в городе Тюри (Эстония) произошел несчастный случай, в результате которого погиб 45-летний гражданин Украины.