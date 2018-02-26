У посольстві підтвердили смерть українця на підприємстві в Естонії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Громадянин України загинув на одному з підприємств в Естонії. Про це повідомили УНН у посольстві України в Естонській Республіці.
“Підтверджується інформація. Дійсно загинув (громадянин України — ред.) на заводі, впала металева конструкція на нашого громадянина”, — сказали у посольстві.
За даними посольства, на даний час встановлено зв’язок з родичами загиблого, з працедавцем в Естонії, з поліцією, з МЗС Естонської Республіки.
“Його (тіло — ред.) забрали на судову експертизу, оскільки загинув на виробництві. Буде проведено, як і в будь-якому випадку, розтин. Це стандартна ситуація, що в Україні, що в Естонії. Після цього будуть результати розтину і буде зрозуміло, коли настала смерть”, — зазначили у посольстві.
“Потім буде вирішуватися питання про повернення тіла в Україну, але це все буде здійснено за погодженням винятково з родиною загиблого. Навіть результати розтину мають право тільки вони прочитати”, — додали у дипустанові України в Естонії.
Як повідомляв УНН з посиланням на естонські ЗМІ, на металургійному підприємстві в місті Тюрі (Естонія) стався нещасний випадок, у результаті якого загинув 45-річний громадянин України.