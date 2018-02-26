У посольстві підтвердили смерть українця на підприємстві в Естонії

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Громадянин України загинув на одному з підприємств в Естонії. Про це повідомили УНН у посольстві України в Естонській Республіці.

“Підтверджується інформація. Дійсно загинув (громадянин України — ред.) на заводі, впала металева конструкція на нашого громадянина”, — сказали у посольстві.

За даними посольства, на даний час встановлено зв’язок з родичами загиблого, з працедавцем в Естонії, з поліцією, з МЗС Естонської Республіки.

“Його (тіло — ред.) забрали на судову експертизу, оскільки загинув на виробництві. Буде проведено, як і в будь-якому випадку, розтин. Це стандартна ситуація, що в Україні, що в Естонії. Після цього будуть результати розтину і буде зрозуміло, коли настала смерть”, — зазначили у посольстві.

“Потім буде вирішуватися питання про повернення тіла в Україну, але це все буде здійснено за погодженням винятково з родиною загиблого. Навіть результати розтину мають право тільки вони прочитати”, — додали у дипустанові України в Естонії.

Як повідомляв УНН з посиланням на естонські ЗМІ, на металургійному підприємстві в місті Тюрі (Естонія) стався нещасний випадок, у результаті якого загинув 45-річний громадянин України.

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