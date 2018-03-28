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В посылке из Гонконга нашли 205 спрятанных в документы бриллиантов

В посылке из Гонконга нашли 205 спрятанных в документы бриллиантов

Киев  •  УНН

 • 12908 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. В тайнике с китайскими документами столичные таможенники обнаружили 205 бриллиантов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГФС в Киеве.

"В международном экспресс-отправлении документального характера... обнаружили тайник с бриллиантами. Мешочек с прозрачными камнями находился в специально вырезанном в документах проеме. Посылка поступила в Украину из Гонконга", - сообщили таможенники.

Получить драгоценности должен был житель одного из регионов Украины.

Несвойственное для документов вложение таможенники заметили во время таможенного контроля с помощью рентгенологического оборудования. По его результатам насчитали 205 камней прозрачного цвета.

Согласно результатам экспресс-теста, обнаруженные камни являются бриллиантами. Их стоимость, чистоту и качество огранки устанавливать уже эксперты-геммологи.

А пока продолжается протоколирование обнаруженного правонарушения по признакам нарушения таможенных правил, предусмотренных ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Санкции статьи предусматривают конфискацию обнаруженных предметов правонарушения и штраф в размере 100% их стоимости.

В столичном ГФС указали, что в марте это уже вторая попытка незаконно переслать драгоценные камни через таможенную границу Украины. В первом случае камни пересылались в Украину в международном почтовом отправлении из США.

Напомним, таможенники изъяли Евангелие 1915 года на Буковине.

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