У посилці з Гонконгу знайшли 205 схованих у документи діамантів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У тайнику з китайськими документами столичні митники виявили 205 діамантів. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Києві.
"У міжнародному експрес-відправленні документального характеру... виявили схованку з діамантами. Мішечок з прозорими камінцями знаходився в навмисно вирізаному в документах отворі. Відправлення надійшло в Україну з Гонконгу", - повідомили митники.
Отримати коштовності мав житель одного з регіонів України.
Непритаманне для документів вкладення митники помітили під час митного контролю за допомогою рентгенологічного обладнання. За його результатами налічили 205 каменів прозорого кольору.
Згідно з результатами експрес-тесту, виявлені камені є діамантами. Їх вартість, чистоту та якість огранки встановлюватимуть вже експерти-гемологи.
А поки триває протоколювання виявленого правопорушення за ознаками порушення митних правил, передбачених ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Санкції статті передбачають конфіскацію виявлених предметів правопорушення та штраф у розмірі 100% їх вартості.
У столичному ДФС вказали, що в березні це вже друга спроба незаконно переслати коштовне каміння через митний кордон України. У першому випадку камені пересилалися в Україну в міжнародному поштовому відправленні з США.
Нагадаємо, митники вилучили Євангеліє 1915 року на Буковині.