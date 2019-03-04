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В почтовых отправлениях нашли таблетки для похудения с психотропами

В почтовых отправлениях нашли таблетки для похудения с психотропами

Киев  •  УНН

 • 5083 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. В международных почтовых отправлениях обнаружили препараты для похудения, содержащих психотропное вещество. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГФС в Киевской области.

Так, сотрудниками Управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия заявлено факты незаконного перемещения товаров через таможенную границу Украины.

"Во время проведения таможенного досмотра четырех международных экспресс-отправлений на территории участка обмена авиапочты в зоне таможенного контроля одного из подразделений таможенного поста" Аэропорт Борисполь "Киевской таможни ГФС, было обнаружено всего 36 картонных упаковок с маркировкой "V7 капсулы с фруктовым экстрактами для похудения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данные по содержанию почтового отправления и его стоимости в таможенной декларации отсутствовала. Отправка направлялись от двух адресатов из Казахстана к четырем получателям из Украины, которые имели один общий адрес.

Также таможенники направили капсулы для проведения экспертного исследования.

"Как установили специалисты, в составе предоставленных на исследование капсул было обнаружено сибутрамин, который относится к психотропным веществам, оборот которых ограничен..." - отметили в ГФС.

Составлены протоколы о нарушении таможенных правил по ст. 473 Таможенного кодекса Украины. Капсулы изъяли до вынесения судом решения по делам.

"По данным интернет-сайтов, стоимость одной упаковки подобного препарата стоит более 1000 гривен", - уточнили в ведомстве.

Напомним, адвоката заподозрили в том, что он участвовал в преступной группировке, которое поместило в Украине прекурсоры на сумму более 1 миллион гривен.

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