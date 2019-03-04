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У поштових відправленнях знайшли пігулки для схуднення зі психотропами

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. У міжнародних поштових відправленнях виявили препарати для схуднення, які містили психотропну речовину. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДФС у Київській області.

Так, працівниками Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії заявлено факти незаконного переміщення товарів через митний кордон України.

"Під час проведення митного огляду чотирьох міжнародних експрес-відправлень на території дільниці обміну авіапошти в зоні митного контролю одного з підрозділів митного поста "Аеропорт Бориспіль" Київської митниці ДФС, було виявлено загалом 36 картонних упаковок з маркуванням "V7 капсулы с фруктовыми экстрактами для похудения", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дані щодо вмісту поштового відправлення та його вартості у митній декларації була відсутня. Відправлення прямували від двох адресатів з Казахстану до чотирьох отримувачів з України, що мали одну спільну адресу.

Також митники направили капсули для проведення експертного дослідження.

"Як виявили фахівці, у складі наданих на дослідження капсул було виявлено сибутрамін, який відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено..." - зазначили у ДФС.

Складено протоколи про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України. Капсули вилучили до винесення судом рішення у справах.

"За даними інтернет-сайтів, вартість однієї упаковки подібного препарату коштує понад 1 000 гривень", - уточнили у відомстві.

Нагадаємо, адвоката запідозрили у тому, що він брав участь у злочинному угрупованні, яке перемістило в Україну прекурсори на суму понад 1 мільйон гривень.

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