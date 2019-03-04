У поштових відправленнях знайшли пігулки для схуднення зі психотропами

Так, працівниками Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії заявлено факти незаконного переміщення товарів через митний кордон України.

"Під час проведення митного огляду чотирьох міжнародних експрес-відправлень на території дільниці обміну авіапошти в зоні митного контролю одного з підрозділів митного поста "Аеропорт Бориспіль" Київської митниці ДФС, було виявлено загалом 36 картонних упаковок з маркуванням "V7 капсулы с фруктовыми экстрактами для похудения", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дані щодо вмісту поштового відправлення та його вартості у митній декларації була відсутня. Відправлення прямували від двох адресатів з Казахстану до чотирьох отримувачів з України, що мали одну спільну адресу.

Також митники направили капсули для проведення експертного дослідження.

"Як виявили фахівці, у складі наданих на дослідження капсул було виявлено сибутрамін, який відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено..." - зазначили у ДФС.

Складено протоколи про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України. Капсули вилучили до винесення судом рішення у справах.

"За даними інтернет-сайтів, вартість однієї упаковки подібного препарату коштує понад 1 000 гривень", - уточнили у відомстві.

Нагадаємо, адвоката запідозрили у тому, що він брав участь у злочинному угрупованні, яке перемістило в Україну прекурсори на суму понад 1 мільйон гривень.