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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 29013 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 91830 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 120955 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 128709 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 167530 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152760 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 15:45 • 140612 просмотра

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В Португалии пятый день подряд бушуют масштабные пожары

В Португалии пятый день подряд бушуют масштабные пожары

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 июля. УНН. Более 1000 пожарных и 19 самолетов пятый день подряд борются с масштабными лесными пожарами, вспыхнувшими на юге Португалии, передает УНН со ссылкой на AP.

По информации издания, местные власти надеялась, что снижение температуры ночью позволит экстренным службам взять огонь под контроль.

Пожар возник неподалеку от популярных пляжей курортного региона Алгарве, на расстоянии около 500 метров от пожарного отдела города Моншики к югу от Лиссабона.

Экстренные службы сообщают, что на данный момент в результате лесных пожаров пострадали уже 29 человек. Кроме того, огонь нанес ущерб нескольким десяткам домов.

Как сообщал УНН, в Испании от жары умерло уже шесть человек.

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