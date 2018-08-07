В Португалии пятый день подряд бушуют масштабные пожары
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Более 1000 пожарных и 19 самолетов пятый день подряд борются с масштабными лесными пожарами, вспыхнувшими на юге Португалии, передает УНН со ссылкой на AP.
По информации издания, местные власти надеялась, что снижение температуры ночью позволит экстренным службам взять огонь под контроль.
Пожар возник неподалеку от популярных пляжей курортного региона Алгарве, на расстоянии около 500 метров от пожарного отдела города Моншики к югу от Лиссабона.
Экстренные службы сообщают, что на данный момент в результате лесных пожаров пострадали уже 29 человек. Кроме того, огонь нанес ущерб нескольким десяткам домов.
Как сообщал УНН, в Испании от жары умерло уже шесть человек.