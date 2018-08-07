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У Португалії п'ятий день поспіль вирують масштабні пожежі

У Португалії п'ятий день поспіль вирують масштабні пожежі

Київ • УНН

 • 8718 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Більше 1000 пожежників та 19 літаків п’ятий день поспіль борються з масштабними лісовими пожежами, що спалахнули на півдні Португалії, передає УНН з посиланням на AP.

За інформацією видання, місцева влада сподівалась, що зниження температури вночі дозволить екстреним службам взяти вогонь під контроль.

Пожежа виникла неподалік популярних пляжів курортного регіону Алгарві, на відстані близько 500 метрів від пожежного відділу містечка Моншіке на півдні від Лісабона.

Екстрені служби повідомляють, що наразі внаслідок лісових пожеж постраждали вже 29 людей. Крім того, вогонь завдав шкоди кільком десяткам будинків.

Як повідомляв УНН, в Іспанії від спеки померло вже шестеро людей.

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