В порту Роттердама заблокировали тысячи контейнеров, связанных с рф

Детали

В результате наложенных санкций ЕС на россию, более 4 тысяч контейнеров которые связаны с рф, стоят в очереди на проверку в порту Роттердама - для них, возможно, создадут отдельную зону.

По словам главного исполнительного директора порта Роттердама Алларда Кастейна, все ящики, обычно длиной 6-12 метров, предназначенные для страны-агрессора, нуждается в тщательной проверке, чтобы убедиться, что их перемещения не нарушает санкции.

Много агентств также обращают пристальное внимание на судна, которые прибывают из россии, и большое количество контейнерных терминалов и судоходных компаний также указали, что они больше не будут обрабатывать грузы, которые направляются в страну, которая пострадала от санкций после ее вторжения в Украину.

Цитата

"Это упражнение ограничивает цепочку создания стоимости с точки зрения физического пространства, рабочей силы и времени. Сейчас в порту есть 4500 контейнеров, которые были отведены для проверки, что является чрезвычайной ситуацией. Мы стараемся сохранить это число как можно ниже, потому что сам порт ограничен", - заявил и.о. директора порта Роттердама Аллард Кастейн.

Кастейн заявил, что порт готов создать так называемую "зону отложения", если количество связанных с россией контейнеров приведет к полной блокировки терминалов.

"Терминал Euromax имеет потенциал расширения, и мы можем в конечном итоге использовать это", - добавил Кастейн.

Сейчас около 30% российской сырой нефти, 25% сжиженного газа, 20% нефтепродуктов и угля импортируются через Роттердам, сообщается на сайте порта.

Напомним

Военные корабли США покинули Черное море еще до вторжения россии в Украину. Об этом заявил командующий вооруженных сил США в Европе генерал Тод Уолтерс.