США вивели кораблі з Чорного моря ще до нападу росії - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Військові кораблі США покинули Чорне море ще до вторгнення росії в Україну. Про це заявив командувач збройних сил США в Європі генерал Тод Волтерс, пише Reuters, передає УНН.
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Волтерс заявив, що кораблі залишили Чорне море "приблизно в січні" і що це було політичним рішенням.
Проте він зазначає, що американські військові літаки досі продовжують здійснювати польоти над Чорним морем.
Нагадаємо
США заборонила обслуговування 100 комерційних і приватних літаків, які використовує росія.