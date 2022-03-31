США вивели кораблі з Чорного моря ще до нападу росії - Reuters

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Волтерс заявив, що кораблі залишили Чорне море "приблизно в січні" і що це було політичним рішенням.

Проте він зазначає, що американські військові літаки досі продовжують здійснювати польоти над Чорним морем.

Нагадаємо

США заборонила обслуговування 100 комерційних і приватних літаків, які використовує росія.