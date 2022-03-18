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США заборонила обслуговування 100 комерційних і приватних літаків, які використовує росія

США заборонила обслуговування 100 комерційних і приватних літаків, які використовує росія

Київ • УНН

 • 137281 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Міністерство торгівлі США заборонило обслуговування 100 комерційних і приватних літаків, які використовує росія. Ці повітряні судна, як повідомляється на сайті відомства, після запровадження санкцій продовжували літати до росії, порушуючи заходи щодо експортного контролю. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.

Деталі

За повідомленням, заборона обслуговування літаків, зокрема за кордоном, передбачає фактичне припинення міжнародних рейсів із росії цих літаках.

У Міністерстві торгівлі Сполучених Штатів наголосили, що ці дії спрямовані на ізолювання росії й Білорусі від глобальної економіки.

Цитата

"Ми публікуємо цей список, щоб попередити світ: ми не дозволимо російським і білоруським компаніям та олігархам безкарно подорожувати в порушення наших законів", – наголосила міністр торгівлі Джина Раймондо.

У списку – 33 літаки авіакомпанії "Аерофлот", а також повітряні судна Aviastar-TU, Azur Air, Nordwind, Utair і AirBridgeCargo.

Один літак належить мільярдеру Роману Абрамовичу, який підпав під санкції ЄС і Великої Британії. Раніше кілька хедж-фондів зі США заморозили активи Абрамовича, після того, як уряд Британії додав його до списку санкцій.

Мінторгівлі попередило, що особам, які порушують експортні норми, загрожують тюремні терміни, штрафи, втрати прав на експортну діяльність та інші обмеження.

Нагадаємо

Євросоюз повністю закрив повітряний простір для російських літаків.

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