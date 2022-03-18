США запретила обслуживание 100 коммерческих и частных самолетов, которые использует россия
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Министерство торговли США запретило обслуживание 100 коммерческих и частных самолетов, которые использует россия. Эти воздушные суда, как сообщается на сайте ведомства, после введения санкций продолжали летать в россию, нарушая меры по экспортному контролю. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.
Детали
По сообщению, запрет обслуживание самолетов, в том числе за рубежом, предусматривает фактическое прекращение международных рейсов из россии этих самолетах.
В Министерстве торговли Соединенных Штатов подчеркнули, что эти действия направлены на изолирование россии и Беларуси от глобальной экономики.
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"Мы публикуем этот список, чтобы предупредить мир: мы не позволим российским и белорусским компаниям и олигархам безнаказанно путешествовать в нарушение наших законов", - подчеркнула министр торговли Джина Раймондо.
В списке - 33 самолета авиакомпании "Аэрофлот", а также воздушные судна Авиастар-TU, Azur Air, Nordwind, Utair и AirBridgeCargo.
Один самолет принадлежит миллиардеру Роману Абрамовичу, который подпал под санкции ЕС и Великобритании. Ранее несколько хедж-фондов из США заморозили активы Абрамовича, после того, как правительство Британии добавил его в список санкций.
Минторговли предупредило, что лицам, которые нарушают экспортные нормы, грозят тюремные сроки, штрафы, потери прав на экспортную деятельность и другие ограничения.
Напомним
Евросоюз полностью закрыл воздушное пространство для российских самолетов.