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США запретила обслуживание 100 коммерческих и частных самолетов, которые использует россия

Киев • УНН

 • 137275 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Министерство торговли США запретило обслуживание 100 коммерческих и частных самолетов, которые использует россия. Эти воздушные суда, как сообщается на сайте ведомства, после введения санкций продолжали летать в россию, нарушая меры по экспортному контролю. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.

Детали

По сообщению, запрет обслуживание самолетов, в том числе за рубежом, предусматривает фактическое прекращение международных рейсов из россии этих самолетах.

В Министерстве торговли Соединенных Штатов подчеркнули, что эти действия направлены на изолирование россии и Беларуси от глобальной экономики.

Цитата

"Мы публикуем этот список, чтобы предупредить мир: мы не позволим российским и белорусским компаниям и олигархам безнаказанно путешествовать в нарушение наших законов", - подчеркнула министр торговли Джина Раймондо.

В списке - 33 самолета авиакомпании "Аэрофлот", а также воздушные судна Авиастар-TU, Azur Air, Nordwind, Utair и AirBridgeCargo.

Один самолет принадлежит миллиардеру Роману Абрамовичу, который подпал под санкции ЕС и Великобритании. Ранее несколько хедж-фондов из США заморозили активы Абрамовича, после того, как правительство Британии добавил его в список санкций.

Минторговли предупредило, что лицам, которые нарушают экспортные нормы, грозят тюремные сроки, штрафы, потери прав на экспортную деятельность и другие ограничения.

Напомним

Евросоюз полностью закрыл воздушное пространство для российских самолетов.

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