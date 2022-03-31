США вывели корабли из Черного моря еще до нападения россии - Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Военные корабли США покинули Черное море еще до вторжения россии в Украину. Об этом заявил командующий вооруженных сил США в Европе генерал Тод Уолтерс, пишет Reuters, передает УНН.
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Уолтерс заявил, что корабли покинули Черное море "примерно в январе" и что это было политическим решением.
Однако он отмечает, что американские военные самолеты до сих пор продолжают совершать полеты над Черным морем.
Напомним
США запретила обслуживание 100 коммерческих и частных самолетов, которые использует россия.