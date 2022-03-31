США вывели корабли из Черного моря еще до нападения россии - Reuters

Детали

Уолтерс заявил, что корабли покинули Черное море "примерно в январе" и что это было политическим решением.

Однако он отмечает, что американские военные самолеты до сих пор продолжают совершать полеты над Черным морем.

Напомним

США запретила обслуживание 100 коммерческих и частных самолетов, которые использует россия.