У порту Роттердама заблокували тисячі контейнерів, пов'язаних із рф

Деталі

Внаслідок накладених санкцій ЄС на росію, понад 4 тисячі контейнерів які повʼязані з рф, стоять у черзі на перевірку в порту Роттердама – для них, можливо, створять окрему зону.

За словами головного виконавчого директора порту Роттердама Алларда Кастейна, всі ящики, зазвичай довжиною 6-12 метрів, призначені для країни-агресора, потребує ретельної перевірки, щоб переконатися, що їх переміщення не порушує санкції.

Багато агентств також звертають пильну увагу на судна, що прибувають з росії, і велика кількість контейнерних терміналів і судноплавних компаній також вказали, що вони більше не будуть обробляти вантажі, які прямують до країни, яка постраждала від санкцій після її вторгнення в Україну.

Цитата

"Ця вправа обмежує ланцюжок створення вартості з точки зору фізичного простору, робочої сили та часу. Зараз у порту є 4500 контейнерів, які були відведені для перевірки, що є надзвичайною ситуацією. Ми намагаємося зберегти це число якомога нижчим, тому що сам порт обмежений».

Кастейн заявив, що порт готовий створити так звану "зону відкладення", якщо кількість пов'язаних з росією контейнерів призведе до повної блокування терміналів.

"Термінал Euromax має потенціал розширення, і ми можемо в кінцевому підсумку використати це", - додав в.о. директора порту Роттердама Аллард Кастейн.

Зараз близько 30% російської сирої нафти, 25% скрапленого газу, 20% нафтопродуктів і вугілля імпортуються через Роттердам, повідомляється на сайті порту.

Нагадаємо

Військові кораблі США покинули Чорне море ще до вторгнення росії в Україну. Про це заявив командувач збройних сил США в Європі генерал Тод Волтерс.