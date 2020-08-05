В порту Бейрута взорвался аммоний с судна, которое принадлежало российскому бизнесмену - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В порту Бейрута произошел взрыв 2750 тонн аммония, который находился на судне, находившееся в порту с 2014 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ливанский канал LBCI.
"Верховный совет обороны объявил на своей сессии, что 2750 тонн аммония, который взорвался в Бейрутском порту, это материалы, которые были конфискованы в 2014 году на судне под названием Rbosus, которое направлялось в Африку и претерпело неисправностей. Судно перевезли и хранили в соответствующем месте, затем передали складу №12", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что недавно на этом складе проводилась инспекция и было принято решение усилить охрану, ведь на склад можно было попасть "через отверстие".
"Согласно информации, в аккаунте безопасности говорится, что взрыв произошел в процессе сварки дверей и взрыв вызвала искра, которая привела к возгоранию взрывчатых веществ, расположенных в самом ангаре. Это, в свою очередь, привело к взрыву аммония", - говорится в сообщении.
В свою очередь издание Медиазона информирует, что владельцем судна был российский бизнесмен Игорь Гречушкин. Отмечается, что когда судно перевозило аммоний из Батуми, сделало незапланированную остановку в Бейруте. После осмотра было запрещено выводить судно из порта. Нескольких членов экипажа отпустили, а некоторых оставили. По словам моряков, владелец судна, проживавший в то время в Хорватии, просто его покинул.
Напомним, после заседания Высшего совета обороны Ливана в связи со взрывом в порту ливанской столицы, власть объявила Бейрут зоной бедствия.