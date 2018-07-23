В порт Одессы зашли военные корабли НАТО

"В порт "Одесса" с визитом зашли корабли постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) и Постоянной противоминной военно-морской группы НАТО 2 (SNMCMG2)", - говорится в сообщении.

Какова цель визита и сколько он продлится, в ВМС ВСУ не уточнили.

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Напомним, 21 июля завершились украинские-американские учения Sea Breeze-2018, в которых приняли участие 19 стран, среди которых страны-члены НАТО.