У порт Одеси зайшли військові кораблі НАТО
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 23 липня. УНН. Сьогодні вранці до морського порту Одеси зайшли військові кораблі НАТО. Про це повідомили у прес-центрі Командування ВМС ЗСУ, передає УНН.
"До порту "Одеса" з візитом зайшли кораблі Постійної військово-морської групи НАТО №2 (SNMG2) та Постійної протимінної військово-морської групи НАТО 2 (SNMCMG2)", - йдеться у повідомленні.
Яка мета візиту та скільки він триватиме, у ВМС ЗСУ не уточнили.
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Нагадаємо, 21 липня завершилися українсько-американські навчання Sea Breeze-2018, у яких взяли участь 19 країн, серед яких країни-члени НАТО.