У Порошенко ответили на заявления Путина о смене власти в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Заявления президента РФ Владимира Путина относительно мирного урегулирования ситуации на Донбассе при власти Президента Петра Порошенко является явным примером его вмешательства в избирательный процесс в Украине. Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря главы государства Святослава Цеголко в Facebook, передает УНН.
"Сегодняшние заявления Путина является явным примером его вмешательства в избирательный процесс в Украине, несмотря на то, что кампания еще даже не началась. Очевидна неприязнь Путина к Порошенко как государственному деятелю, который сорвал планы Кремля по возвращению Украины под контроль Российской империи", - написал Цеголко.
По его словам, именно по этим причинам вопрос о власти в Украине решать будет не Кремль, а украинский народ.
"Относительно Порошенко, он выступал и выступает за политико-дипломатическое урегулирование, но никогда не согласится на мир на условиях страны-агрессора", - отметил представитель.
Он заверил, что глава государства и в дальнейшем будет защищать суверенитет, территориальную целостность и независимость государства, и бороться за такое мирное урегулирование, которое отвечает национальным интересам Украины, а не государства-агрессора России.
Напомним, ранее в четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что, по его мнению, вряд ли можно рассчитывать на мирное решение вопросов на Донбассе при нынешней власти в Украине.