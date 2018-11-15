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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106172 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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6 марта, 17:12 • 145409 просмотра

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У Порошенко ответили на заявления Путина о смене власти в Украине

У Порошенко ответили на заявления Путина о смене власти в Украине

Киев  •  УНН

 • 19815 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Заявления президента РФ Владимира Путина относительно мирного урегулирования ситуации на Донбассе при власти Президента Петра Порошенко является явным примером его вмешательства в избирательный процесс в Украине. Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря главы государства Святослава Цеголко в Facebook, передает УНН.

"Сегодняшние заявления Путина является явным примером его вмешательства в избирательный процесс в Украине, несмотря на то, что кампания еще даже не началась. Очевидна неприязнь Путина к Порошенко как государственному деятелю, который сорвал планы Кремля по возвращению Украины под контроль Российской империи", - написал Цеголко.

По его словам, именно по этим причинам вопрос о власти в Украине решать будет не Кремль, а украинский народ.

"Относительно Порошенко, он выступал и выступает за политико-дипломатическое урегулирование, но никогда не согласится на мир на условиях страны-агрессора", - отметил представитель.

Он заверил, что глава государства и в дальнейшем будет защищать суверенитет, территориальную целостность и независимость государства, и бороться за такое мирное урегулирование, которое отвечает национальным интересам Украины, а не государства-агрессора России.

Напомним, ранее в четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что, по его мнению, вряд ли можно рассчитывать на мирное решение вопросов на Донбассе при нынешней власти в Украине.

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