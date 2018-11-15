У Порошенка відповіли на заяви Путіна про зміну влади в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Заяви президента РФ Володимира Путіна щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі за влади Президента Петра Порошенка є явним прикладом його втручання у виборчий процес в Україні. Про це йдеться у повідомленні речника Глави держави Святослава Цеголка у Facebook, передає УНН.
“Сьогоднішні заяви Путіна є явним прикладом його втручання у виборчий процес в Україні, попри те, що кампанія ще навіть не почалася. Очевидною є неприязнь Путіна до Порошенка як державного діяча, який зірвав плани Кремля із повернення України під контроль Російської імперії”, — написав Цеголко.
За його словами, саме з цих причин питання про владу в Україні вирішуватиме не Кремль, а український народ.
“Щодо Порошенка, він виступав і виступає за політико-дипломатичне врегулювання, але ніколи не погодиться на мир на умовах країни-агресора”, — зазначив речник.
Він запевнив, що глава держави й надалі захищатиме суверенітет, територіальну цілісність і незалежність держави, і боротиметься за таке мирне врегулювання, яке відповідає національним інтересам України, а не держави-агресора Росії.
Нагадаємо, раніше у четвер президент РФ Володимир Путін заявив, що, на його думку, навряд чи можна розраховувати на мирне вирішення питань на Донбасі за нинішньої влади в Україні.