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У Порошенка відповіли на заяви Путіна про зміну влади в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Заяви президента РФ Володимира Путіна щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі за влади Президента Петра Порошенка є явним прикладом його втручання у виборчий процес в Україні. Про це йдеться у повідомленні речника Глави держави Святослава Цеголка у Facebook, передає УНН.

“Сьогоднішні заяви Путіна є явним прикладом його втручання у виборчий процес в Україні, попри те, що кампанія ще навіть не почалася. Очевидною є неприязнь Путіна до Порошенка як державного діяча, який зірвав плани Кремля із повернення України під контроль Російської імперії”, — написав Цеголко.

За його словами, саме з цих причин питання про владу в Україні вирішуватиме не Кремль, а український народ.

“Щодо Порошенка, він виступав і виступає за політико-дипломатичне врегулювання, але ніколи не погодиться на мир на умовах країни-агресора”, — зазначив речник.

Він запевнив, що глава держави й надалі захищатиме суверенітет, територіальну цілісність і незалежність держави, і боротиметься за таке мирне врегулювання, яке відповідає національним інтересам України, а не держави-агресора Росії.

Нагадаємо, раніше у четвер президент РФ Володимир Путін заявив, що, на його думку, навряд чи можна розраховувати на мирне вирішення питань на Донбасі за нинішньої влади в Україні.

Українські Національні Новини

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