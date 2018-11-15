У Порошенка відповіли на заяви Путіна про зміну влади в Україні

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Заяви президента РФ Володимира Путіна щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі за влади Президента Петра Порошенка є явним прикладом його втручання у виборчий процес в Україні. Про це йдеться у повідомленні речника Глави держави Святослава Цеголка у Facebook, передає УНН.