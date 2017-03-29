В поправках к закону о е-декларировании не определено, какие организации являются антикоррупционными - С.Петухов

“С юридической точки зрения — это несоблюдение принципа правовой определенности. Как уже отмечалось, его потенциальное применение к ограниченному кругу лиц, всех тех, кто имел дело с антикоррупционными общественными организациями, очевидно создает риски для людей, которые не понимают, им нужно подавать декларации или нет. Именно также определение субъекта декларирования „антикоррупционная общественная организация“ является неопределенным, так как под это определение можно подтянуть почти каждую общественную организацию”, — заявил С.Петухов.

Напомним, что 24 марта Верховная Рада не поддержала проект постановления об отмене результатов голосования за законопроект об электронном декларировании доходов руководителей общественных антикоррупционных организаций и отмены е-деклараций для большинства военнослужащих. Проект постановления поддержали только 46 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Позже этот закон подписал Президент Украины.