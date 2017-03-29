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У поправках до закону про е-декларування не визначено, які організації є антикорупційними – С.Петухов

У поправках до закону про е-декларування не визначено, які організації є антикорупційними – С.Петухов

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. У поправках до закону про електронне декларування не визначено, які громадські організації є антикорупційними. Про це сказав в ефірі “5 каналу” заступник міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Сергій Петухов, передає УНН.

“З юридичної точки зору — це недотримання принципу правової визначеності. Як вже зазначалося, його потенційне застосування до обмеженого кола осіб, всіх тих, хто мав справу з антикорупційними громадськими організаціями, вочевидь створює ризики для людей, які не розуміють, чи їм потрібно подавати декларації, чи ні. Саме навіть визначення суб’єкта декларування "антикорупційна громадська організація" є невизначеним, тому що під це визначення можна підтягнути майже кожну громадську організацію”, — заявив С.Петухов.

Нагадаємо, що 24 березня Верховна Рада не підтримала проект постанови про скасування результатів голосування за законопроект про електронне декларування доходів керівників громадських антикорупційних організацій і скасування е-декларацій для більшості військовослужбовців. Проект постанови підтримали лише 46 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів. Пізніше цей закон підписав Президент України.

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