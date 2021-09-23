В "оранжевой" зоне находится девять регионов Украины - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Из-за превышения уровня госпитализаций пациентов с коронавирусом в "оранжевой" зоне эпидемической опасности находится восемь областей Украины и город Киев. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.
Детали
По данным Минздрава, по состоянию на 22 сентября уровень динамики госпитализаций (норма для региона "зеленой" зоны — не более 50% больных) превышен в:
В этих регионах и зафиксирован "оранжевый" уровень эпидопасности.
В Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Черкасской областях превышение зафиксировано три дня подряд.
Добавим
В течение 22 сентября в Украине зафиксировали 7866 новых подтвержденных случаев COVID-19. В больницы были госпитализированы 2070 человек, летальных исходов — 123.
За прошедшие сутки в Украине от коронавируса было привито 144 768 человек. Из них первой дозой вакцинировано — 91 615 человек, завершили вакцинацию (ввели две дозы) — 53 153 человека. Всего с начала кампании сделано 11,8 млн прививок.