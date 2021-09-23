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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

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2 марта, 17:42 • 118632 просмотра

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В "оранжевой" зоне находится девять регионов Украины - Минздрав

В "оранжевой" зоне находится девять регионов Украины - Минздрав

Киев  •  УНН

 • 22402 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Из-за превышения уровня госпитализаций пациентов с коронавирусом в "оранжевой" зоне эпидемической опасности находится восемь областей Украины и город Киев. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.

Детали

По данным Минздрава, по состоянию на 22 сентября уровень динамики госпитализаций (норма для региона "зеленой" зоны — не более 50% больных) превышен в:

  • Киеве — 53%;
  • Днепропетровской области — 63,5%;
  • Донецкой области — 76,1%;
  • Киевской области — 63,2%;
  • Луганской области — 61,5%;
  • Николаевской области — 52,3%;
  • Харьковской области — 62,4%;
  • Херсонской области — 54,4%;
  • Черкасской области — 144,4%.

    • В этих регионах и зафиксирован "оранжевый" уровень эпидопасности.

    В Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Черкасской областях превышение зафиксировано три дня подряд.

    Добавим

    В течение 22 сентября в Украине зафиксировали 7866 новых подтвержденных случаев COVID-19. В больницы были госпитализированы 2070 человек, летальных исходов — 123.

    За прошедшие сутки в Украине от коронавируса было привито 144 768 человек. Из них первой дозой вакцинировано — 91 615 человек, завершили вакцинацию (ввели две дозы) — 53 153 человека. Всего с начала кампании сделано 11,8 млн прививок.

    Украинские Национальные Новости

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