У "помаранчевій" зоні перебуває дев'ять регіонів України - МОЗ

Деталі

За даними МОЗ, станом на 22 вересня рівень динаміки госпіталізацій (норма для регіону "зеленої" зони — не більше ніж 50% хворих) перевищено у:

Києві — 53%;

Дніпропетровській області — 63,5%;

Донецькій області — 76,1%;

Київській області — 63,2%;

Луганській області — 61,5%;

Миколаївській області — 52,3%;

Харківській області — 62,4%;

Херсонській області — 54,4%;

Черкаській області — 144,4%.

У цих регіонах і зафіксовано "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.

У Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Черкаській областях перевищення зафіксовано три дні поспіль.

Додамо

Протягом 22 вересня в Україні зафіксували 7 866 нових підтверджених випадків COVID-19. До лікарень госпіталізували 2 070 осіб, летальних випадків — 123.

Упродовж минулої доби в Україні проти коронавірусу було щеплено 144 768 осіб. Із них першою дозою вакциновано — 91 615 осіб, завершили вакцинацію (ввели дві дози) — 53 153 людини. Загалом від початку кампанії зроблено 11,8 млн щеплень.