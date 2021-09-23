У "помаранчевій" зоні перебуває дев'ять регіонів України - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Через перевищений рівень госпіталізацій пацієнтів із коронавірусом у "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки перебуває вісім областей України та місто Київ. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, повідомляє УНН.
Деталі
За даними МОЗ, станом на 22 вересня рівень динаміки госпіталізацій (норма для регіону "зеленої" зони — не більше ніж 50% хворих) перевищено у:
У цих регіонах і зафіксовано "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.
У Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Черкаській областях перевищення зафіксовано три дні поспіль.
Додамо
Протягом 22 вересня в Україні зафіксували 7 866 нових підтверджених випадків COVID-19. До лікарень госпіталізували 2 070 осіб, летальних випадків — 123.
Упродовж минулої доби в Україні проти коронавірусу було щеплено 144 768 осіб. Із них першою дозою вакциновано — 91 615 осіб, завершили вакцинацію (ввели дві дози) — 53 153 людини. Загалом від початку кампанії зроблено 11,8 млн щеплень.