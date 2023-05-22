В Полтавской ОВА призвали не игнорировать воздушную тревогу
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Председатель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин призвал жителей области не игнорировать воздушную тревогу, пишет УНН.
Цитата
"Не игнорируйте воздушную тревогу! Пройдите в укрытие! Верим в ПВО и ВСУ! Берегите себя!", - говорится в сообщении.
Дополнение
Сейчас тревога объявлена в нескольких областях Украины, в частности в Полтавской, Черниговской, Сумской, Запорожской и Днепропетровской.
Актуальную карту воздушных тревог можно посмотреть здесь.
Напомним
В ОК "Юг" сообщили, что Воздушные Силы ВСУ уничтожили вражеский дрон над Одесской областью.