У Полтавській ОВА закликали не ігнорувати повітряну тривогу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін закликав мешканців області не ігнорувати повітряну тривогу, пише УНН.
Цитата
"Не ігноруйте повітряну тривогу! Пройдіть в укриття! Віримо в ППО та ЗСУ! Бережіть себе!", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Наразі, тривога оголошена у кількох областях України, зокрема у Полтавській, Чернігівській, Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській.
Актуальну карту повітряних тривог можна переглянути тут.
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