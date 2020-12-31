В Полтавской области двое детей провалились под лед и утонули
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. В Полтавской области на реке Сухой Кагамлык утонуло двое детей, передает УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.
"31 декабря в 14:20 ... поступило сообщение, что в городе Кременчуг вблизи квартала 297 река Сухой Кагамлык вблизи берега под лед провалилось двое детей около 10 лет", - говорится в сообщении
В 15:22 водолазами изъято из воды тела детей.
От ГСЧС для проведения работ привлекалось 10 человек, 1 лодка и 2 единицы техники.
Напомним, в Днепропетровской области двое рыбаков провалились под лед и утонули.