У Полтавській області двоє дітей провалилися під кригу і потонули
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. У Полтавській області на річці Сухий Кагамлик потонуло двоє дітей, передає УНН із посиланням на повідомлення ДСНС.
"31 грудня о 14:20 ... надійшло повідомлення, що у місті Кременчук поблизу кварталу 297 річка Сухий Кагамлик поблизу берега під кригу провалилося двоє дітей віком близько 10 років", - йдеться у повідомленні
О 15:22 водолазами вилучено з води тіла дітей.
Від ДСНС для проведення робіт залучалося 10 осіб, 1 човен та 2 одиниці техніки.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині двоє рибалок провалились під лід та потонули.