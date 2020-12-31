У Полтавській області двоє дітей провалилися під кригу і потонули

"31 грудня о 14:20 ... надійшло повідомлення, що у місті Кременчук поблизу кварталу 297 річка Сухий Кагамлик поблизу берега під кригу провалилося двоє дітей віком близько 10 років", - йдеться у повідомленні

О 15:22 водолазами вилучено з води тіла дітей.

Від ДСНС для проведення робіт залучалося 10 осіб, 1 човен та 2 одиниці техніки.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині двоє рибалок провалились під лід та потонули.