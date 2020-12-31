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У Полтавській області двоє дітей провалилися під кригу і потонули

Київ • УНН

 • 16433 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. У Полтавській області на річці Сухий Кагамлик потонуло двоє дітей, передає УНН із посиланням на повідомлення ДСНС.

У Полтавській області двоє дітей провалилися під кригу і потонули

"31 грудня о 14:20 ... надійшло повідомлення, що у місті Кременчук поблизу кварталу 297 річка Сухий Кагамлик поблизу берега під кригу провалилося двоє дітей віком близько 10 років", - йдеться у повідомленні

О 15:22 водолазами вилучено з води тіла дітей.

Від ДСНС для проведення робіт залучалося 10 осіб, 1 човен та 2 одиниці техніки.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині двоє рибалок провалились під лід та потонули.

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