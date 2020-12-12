На Дніпропетровщині двоє рибалок провалились під лід та потонули

"Сьогодні, 12 грудня до ДСНС надійшло повідомлення, що у Криничанському районі в селі Олександрівка на річці Базавлук, попередньо, під час риболовлі, провалились під кригу двоє людей", - йдеться у повідомленні.

За даними рятувальників, загиблих рибалок, 1970 та 1951 років народження, виявили на відстані 10 метрів від берега. За допомогою човна та мотузки рятувальники дістали потопельників та доправили до берега.

Тіла чоловіків, без видимих слідів насильницької смерті направлено на судмедекспертизу.

Нагадаємо, у Полтавській області двоє дітей на ставку провалилися під кригу.