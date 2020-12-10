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У Полтавській області двоє дітей на ставку провалилися під кригу

У Полтавській області двоє дітей на ставку провалилися під кригу

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. У Полтавській області на місцевому ставку двоє дітей провалилися під кригу, передає УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Як повідомили у ДСНС, мова йде про двох 12-річних дівчаток, яких вдалося врятувати.

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"Свідком нещасного випадку став працівник ДСНС - Юрій Жорняк, водій оперативно-штабного автомобіля. Він побачив як молодий чоловік біжить до водойми із гілкою в руках. Юрій, разом із товаришем, кинувся до свого автомобіля, узяв мотузку та поспішив на допомогу. До двох потопаючих дівчаток чоловіки добралися поповзом та витягли їх на берег", - йдеться у повідомленні.

Врятованих оглянули медики та направили до лікарні із попереднім діагнозом - загальне переохолодження, повідомили рятувальники.

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