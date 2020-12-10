В Полтавской области двое детей на пруду провалились под лед
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Полтавской области на местном пруду двое детей провалились под лед, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Как сообщили в ГСЧС, речь идет о двух 12-летних девочках, которых удалось спасти.
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"Свидетелем несчастного случая стал работник ГСЧС - Юрий Жорняк, водитель оперативно-штабного автомобиля. Он увидел как молодой человек бежит к водоему с веткой в руках. Юрий, вместе с товарищем, бросился к своему автомобилю, взял веревку и поспешил на помощь. К двум утопающим девочкам мужчины добрались ползком и вытащили их на берег", - говорится в сообщении.
Спасенных осмотрели медики и направили в больницу с предварительным диагнозом - общее переохлаждение, сообщили спасатели.