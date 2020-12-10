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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 73383 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 96622 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115488 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 150587 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198833 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194933 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 282307 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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В Полтавской области двое детей на пруду провалились под лед

В Полтавской области двое детей на пруду провалились под лед

Киев  •  УНН

 • 12817 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Полтавской области на местном пруду двое детей провалились под лед, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Как сообщили в ГСЧС, речь идет о двух 12-летних девочках, которых удалось спасти.

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"Свидетелем несчастного случая стал работник ГСЧС - Юрий Жорняк, водитель оперативно-штабного автомобиля. Он увидел как молодой человек бежит к водоему с веткой в руках. Юрий, вместе с товарищем, бросился к своему автомобилю, взял веревку и поспешил на помощь. К двум утопающим девочкам мужчины добрались ползком и вытащили их на берег", - говорится в сообщении.

Спасенных осмотрели медики и направили в больницу с предварительным диагнозом - общее переохлаждение, сообщили спасатели.

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