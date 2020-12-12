В Днепропетровской области двое рыбаков провалились под лед и утонули
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Днепропетровской области, в селе Александровка на реке Базавлук, предварительно, во время рыбалки, провалились под лед два человека и утонули, передает УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.
"Сегодня, 12 декабря в ГСЧС поступило сообщение, что в Криничанском районе в селе Александровка на реке Базавлук, предварительно, во время рыбалки, провалились под лед два человека", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, погибших рыбаков, 1970 и 1951 рождения, обнаружили на расстоянии 10 метров от берега. С помощью лодки и веревки спасатели достали утопленников и доставили к берегу.
Тела мужчин, без видимых следов насильственной смерти направлено на судмедэкспертизу.
Напомним, в Полтавской области двое детей на пруду провалились под лед.