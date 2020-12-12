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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 67785 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 90037 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 113992 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 149195 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 197983 просмотра

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В Днепропетровской области двое рыбаков провалились под лед и утонули

В Днепропетровской области двое рыбаков провалились под лед и утонули

Киев  •  УНН

 • 13855 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Днепропетровской области, в селе Александровка на реке Базавлук, предварительно, во время рыбалки, провалились под лед два человека и утонули, передает УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.

"Сегодня, 12 декабря в ГСЧС поступило сообщение, что в Криничанском районе в селе Александровка на реке Базавлук, предварительно, во время рыбалки, провалились под лед два человека", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, погибших рыбаков, 1970 и 1951 рождения, обнаружили на расстоянии 10 метров от берега. С помощью лодки и веревки спасатели достали утопленников и доставили к берегу.

Тела мужчин, без видимых следов насильственной смерти направлено на судмедэкспертизу.

Напомним, в Полтавской области двое детей на пруду провалились под лед.

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