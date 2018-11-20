В Полтаве обеспокоены здоровьем детей
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Одна из причин заболевания пищеварения у детей Полтавской области - пестициды. Об этом сообщили в Департаменте экологии и природных ресурсов Полтавской ОГА, передает УНН.
"Бесхозные пестициды - одна из причин заболевания пищеварения у детей Полтавской области, как и для других областей Украины, повышенный уровень нитратов в питьевой воде из источников децентрализованного водоснабжения (шахтных, трубчатых колодцев, куда впоследствии попадают опасные пестициды), является актуальной проблемой", - отметил и.о. директора Департамента Александр Ткаченко.
Последний раз массовое очищение области от ядохимикатов было в 2011-2013 годах. Тогда было вывезено на утилизацию 1 млн 509 тыс. тонн ядохимикатов, полностью очищено 17 районов Полтавской области и ликвидировано острую проблему - из склада ОАО "Хорольская сельхозхимия" вывезено 647,3 тысячи тонн непригодных агрохимикатов.
По состоянию на 1 ноября в области в 21 складском помещении сохраняется 65,35 тонн непригодных пестицидов. Кроме того, еще 16,2 тонн в местах накопления вне склада.
Относительно складских помещений - восемнадцать из них в удовлетворительном состоянии, три - в неудовлетворительном. Они находятся в Лубенском, Миргородском и Оржицком районах Полтавской области.
"Применение химпрепаратов при выращивании сельскохозяйственных культур осуществляется в умеренных количествах, но с заметной тенденцией к увеличению. Наша Полтавская область - лидер по объемам собранного урожая, поэтому для нас это очень важно. Впереди еще много работы, но уже есть чем гордиться", - отметил председатель Полтавской ОГА Валерий Головко.
Напомним, в Украине продолжается проверка утилизаторов опасных отходов. Лицензий лишены уже более 40 предприятий.