У Полтаві стурбовані здоров'ям дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Одна з причин захворювання травлення у дітей Полтавської області – пестициди. Про це повідомили у Департаменті екології та природних ресурсів Полтавської ОДА, передає УНН.
"Безхазяйні пестициди – одна із причин захворювання травлення у дітей Полтавської області, як для інших областей України, підвищений рівень нітратів у питній воді із джерел децентралізованого водопостачання (шахтних, трубчастих колодязів, куди згодом потрапляють небезпечні пестициди), є актуальною проблемою", - зазначив в.о. директора Департаменту Олександр Ткаченко.
Востаннє масове очищення області від отрутохімікатів було у 2011-2013 роках. Тоді було вивезено на утилізацію 1 мільйон 509 тисяч тонн отрутохімікатів, повністю очищено 17 районів Полтавщини та ліквідовано гостру проблему – зі складу ВАТ "Хорольська сільгоспхімія" вивезено 647,3 тисячі тонн непридатних агрохімікатів.
Станом на 1 листопада в області в 21 складському приміщенні зберігається 65,35 тонн непридатних пестицидів. Крім того, ще 16,2 тонн в місцях накопичення поза межами складу.
Щодо складських приміщень - вісімнадцять з них в задовільному стані, три - у незадовільному. Вони знаходяться в Лубенському, Миргородському та Оржицькому районах Полтавської області.
"Застосування хімпрепаратів при вирощуванні сільськогосподарських культур здійснюється в помірних кількостях, але з помітною тенденцією до збільшення. Наша Полтавщина - лідер за об'ємами зібраного врожаю, тож для нас це надзвичайно важливо. Попереду ще багато роботи, але вже є чим пишатися" - зауважив голова Полтавської ОДА Валерій Головко.
Нагадаємо, в Україні триває перевірка утилізаторів небезпечних відходів. Ліцензій позбавлено вже понад 40 підприємств.