В польских супермаркетах появились "украинские полки"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Французский ритейлер розничной торговли Carrefour представил в польских магазинах полки с украинскими продуктами, передает УНН со ссылкой на местное издание wiadomoscihandlowe.pl.
Отмечается, что таким образом Carrefour хочет привлечь украинцев, живущих и работающих в Польше, посетить свои магазины.
На сегодня концепция "украинской полки" доступна в 31 гипермаркете и некоторых супермаркетах сети.
"В рамках этого проекта уже продается около 40 наименований товаров украинского производства", - говорится в сообщении.
На полках можно увидеть, в частности, следующую украинскую продукцию: "Кава зі Львова", грильяжи от ТМ "Жайвір", бакалею ТМ "Верес". Но уже в ближайшие месяцы Carrefour планирует расширить имеющийся ассортимент.
Также сообщается, что предложение о продаже украинской продукции поступило еще в 2017 году благодаря спросу на нее со стороны потребителей.
"В прошлом году в Польше легально работало 2 млн украинцев, а в этом году их число может превысить даже 3 млн", - говорится в сообщении.
Напомним, как сообщал УНН, в Украине процветает бизнес продажи продуктов из ЕС с рук и в Интернете.
Такой вид торговли возымел популярность на фоне дефицита качественных продуктов на отечественном рынке, считают эксперты и тут же предупреждают: ценителям европейских производителей, которые покупают итальянские сыри и макароны в Интернете, стоит остерегаться подделок и просрочек.
"Найти крайнего и виноватого в случае пищевого отравления "европейскими паштетами или сырами" из Интернета сегодня невозможно", - отмечает нардеп Сергей Тригубенко.
“Виновен будет всегда только сам покупатель, который пошел на риск, купил простроченный товар с рук, считая, что этикетка на иностранном языке гарантирует ему качество. К ответственности за продажу испорченного польского творога или греческих оливок в Интернете привлечь не возможно. Чеков за такие покупки никто не дает. И доказать покупку товара - невозможно”, - предупредил он.